Николай Меркушкин продолжит получать доплату к пенсии в 100 тысяч рублей?
30 января 2018 13:51
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Депутаты Самарской губернской думы сегодня, на первом заседании весенней сессии, в очередной раз отказались рассматривать вопрос об отмене доплат в 100 тысяч рублей ушедшему с поста экс-губернатору Николаю Меркушкину и членам его команды, проживающим за пределами Самарской области, пишет "Парк Гагарина".
Представители правового управления Правительства Самарской области пояснили, что сейчас законопроект находится на проработке в их ведомстве. После экспертного заключения он будет направлен в Самарскую губернскую думу.
Изменения в Закон Самарской области «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной гражданской службы Самарской области» были приняты 27 декабря 2012 года на 18-м заседании Самарской губернской думы пятого созыва. Тогда депутаты единогласно разрешили назначать региональные доплаты к пенсии бывшим областным чиновникам, проживающим за пределами области. Поправки принимались через полгода после назначения губернатором региона выходца из Мордовии Николая Меркушкина. После отставки он, вместе с рядом членов своей команды, покинул регион, имея перспективу получать из бюджета Самарской области дополнительно ежемесячные 100 тысяч прибавки к своей пенсии.
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