Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы от Самарской области
13 июня 2018 13:36
Депутат Государственной думы от Самарской области Надежда Колесникова сложила свои полномочия. В среду, 13 июня, нижняя палата парламента России приняла ее отставку, проголосовав за соответствующее постановление, пишет Волга Ньюс.
"Мне поступило предложение о новой интересной и ответственной работе в Москве. И я приняла это предложение, - комментирует сама Надежда Борисовна. - Какая это работа, я смогу сказать через два-три месяца. Но сейчас, чувствуя свою ответственность перед избирателями Самарской области, я не могу оставить их без своего представителя в Государственной думе до следующего единого дня голосования, до осени 2019 года. И поэтому я написала заявление о сложении депутатских полномочий сейчас, чтобы успеть провести довыборы, совместив их с выборами губернатора. Так будет и проще, и дешевле для бюджета Самарской области. Со своей стороны, могу сказать: и вчера, и сегодня, и всегда я буду работать на благо жителей Самарской области".
Напомним, выборы губернатора назначены на 9 сентября.
Фото: Андрей Савельев
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