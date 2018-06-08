На заседании Самарской губернской Думы рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов Губернатора 9 сентября
8 июня 2018 13:10
На 27-м заседании Самарской губернской Думы рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов Губернатора Самарской области на 9 сентября 2018 года. Постановление принято единогласно и вступает в силу с сегодняшнего дня, 8 июня.
Также на заседании Евгений Борисов представил доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области за 2017 год. Обсуждалось преодоление бюрократических барьеров, заход местных товаропроизводителей в крупные торговые сети, поддержка малого бизнеса.
Комментируя доклад Борисова, Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул: Уполномоченному по правам предпринимателей стоит прикладывать больше усилий к тому, чтобы таких показателей, как 81 место по внедрению целевых моделей АСИ и 65 место в рейтинге инвестпривлекательности, у Самарской области не было, сообщает Департамент информационной политики региона.
"Чтобы из поля зрения Уполномоченного не выпадали вопросы по подключению к сетям, устранению бюрократических барьеров. Чтобы смелее работали с правоохранительными органами, заметнее была ваша роль в борьбе с теневым бизнесом. Сил вам на это и здоровья!", - отметил Дмитрий Азаров.
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Комментарии
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8 июня 2018 13:10
Постановление принято единогласно и вступает в силу с сегодняшнего дня, 8 июня. Политика региона
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