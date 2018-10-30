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На Октябрьский район Самары прочат сына первого замглавы губернаторской администрации

30 октября 2018 09:45
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На Октябрьский район Самары прочат сына первого замглавы губернаторской администрации
Сити-менеджеров планируют выбрать 28 ноября.

Для двух районов Самары, оставшихся на прошлой неделе без глав, — Октябрьского и Красноглинского — уже подыскали новых руководителей, сообщают осведомленные источники «СО» ОНЛАЙН.

В Октябрьском районе фаворитом называется зампрокурора Самары Александр Кузнецов. Эта кандидатура интересна сразу по двум аспектам.

Во-первых, именно он в октябре прошлого года подписал представление прокуратуры Самары с требованием уволить с поста главы города Олега Фурсова из-за того, что фамилию градоначальника нашли среди учредителей НКО «Клуб почетных выпускников КУАИ-СГАУ». На тот момент г-н Кузнецов исполнял обязанности прокурора Самары. Суд по этому поводу прокуратурой был проигран, однако по неофициальным данным, представление прокуратуры создало нужную «белому дому» помеху на пути возвращения Фурсова в областное правительство после того как он сам подал в отставку, чтобы трудоустроиться в министерство.

Во-вторых, претендент на место главы Октябрьского района — сын первого заместителя руководителя администрации самарского губернатора Виктора Кузнецова (на фото), который много лет является по сути главным политтехнологом реготделения «Единой Росси» и регионального правительства, а также принял самое активное участие в процессах слияния самарских вузов.

Что касается Красноглинского района, то его снова может возглавить Вячеслав Коновалов. Этот пост он уже занимал с 2012 по 2014 год. Потом стал руководителем департамента городского хозяйства и экологии. После того как ведомство было реорганизовано, в ноябре 2017 года покинул мэрию, но примерно два месяца назад вернулся и теперь работает одним из заместителей главы департамента градостроительства.

«СО» ОНЛАЙН напоминает: должности глав Октябрьского и Красноглинского района освободились 18 октября, после того как райсоветы удовлетворили заявления по собственному желанию, которые подали Алла Волчкова и Олег Комаров. Их обязанности до завершения конкурсных процедур исполняют заместители по ЖКХ Богдан Корчуганов и Сергей Андриянов соответственно. В обоих районах сити-менеджеров планируют выбрать 28 ноября.
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Комментарии



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