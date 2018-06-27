Митинг против повышения пенсионного возраста все-таки разрешили провести в Новокуйбышевске
27 июня 2018 10:30
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Мэрия Новокуйбышевска все-таки решила согласовать КПРФ митинг 1 июля против повышения пенсионного возраста.
Однако разрешение выдано на неожиданную локацию - акцию протеста предложили провести в помещении кинотеатра "Русь", сообщил депутат Губернской Думы Михаил Матвеев.
Митинг начнется там в 11:00, пишет Самру.ру.
Напомним, ранее администрация города запретила коммунистам собрать митинг на запрошенной ими площадке - площади Менделеева.
14 июня в правительстве РФ одобрили законопроект о повышении пенсионного возраста жителям страны. Когда этот проект одобрит Госдума и подпишет президент, мужчины в России будут выходить на пенсию в 65 лет (сейчас в 60), а женщины в 63 года (сейчас в 55 лет).
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