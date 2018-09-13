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Новости /  Политика /  Политика региона  

Митинг 22 сентября против пенсионной реформы состоится в Самаре в сквере "Родина"

13 сентября 2018 09:10
264
Митинг 22 сентября против пенсионной реформы состоится в Самаре в сквере
Начало в 11:00.

"В связи с согласованием КПРФ митинга 22 сентября в сквере "Родина" (начало в 11-00), движением "Гражданская инициатива" (организатор крупнейших митингов 2017 г. за отставку Меркушкина и против пенсионной реформы в этом году) по моей просьбе принято решение отозвать уведомление из мэрии и иск из суда о проведении в этот день митинга на пл.Куйбышева и провести единый митинг. Тем не менее мы не отзываем уведомление и иск, обжалующий отказ мэрии провести в этот день демонстрацию- марш протеста по проспекту Ленина. Заседание завтра", - пишет в своем блоге депутат Губдумы Михаил Матвеев.

"В случае победы в суде, мы проведём сначала митинг (в 11-00), а потом за ним марш (в 13-00)", - сообщает Матвеев.

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