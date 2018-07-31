Мэрия Самары запретила проводить митинг против пенсионной реформы 11 августа
31 июля 2018 14:00
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Заявку на проведение акции протеста в субботу 11 августа в сквере "Родина" на Безымянке подавало движение "Гражданская инициатива". Однако в администрации города заявили, что на данной площадке состоится запланированное ранее на эту дату мероприятие - День физкультурника.
В мэрии предложили перенести митинг на воскресенье, 12 августа.
Напомним, аналогичный митинг (организованный КПРФ) состоялся в том же сквере в прошлые выходные, 28 июля. На нем было объявлено о том, что следующая акция протеста состоится 11 августа.
"Логика мэрии понятна - сбить численность следующей акции протеста, устроив на объявленную нами дату в сквере "Родина" своё шоу, кто-то придёт, узнает, что митинга нет, и на завтра уже не придёт. Кроме того, есть мнение, что в воскресенье люди на дачах, а в субботу утром ещё нет. Но насколько это принципиально? Если не тратить время на суды, можно и в воскресенье митинговать", - прокомментировал в своем блоге депутат Самарской Губернской Думы Михаил Матвеев и предложил читателям проголосовать: либо через суд "выбивать" 11 августа, либо проводить митинг в день, предложенный администрацией.
Организаторы акции объявят о своем решении сегодня, пишет Самру.ру.
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