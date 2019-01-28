Максим Харитонов назначен на должность первого заместителя Главы Самары

132

В понедельник, 28 января, на оперативном совещании в городской Администрации Глава Самары Елена Лапушкина представила нового первого заместителя Главы города по вопросам управления финансами, экономического развития и социальной сферы. Им стал Максим Харитонов, ранее возглавлявший Департамент финансов и экономического развития.Максим Харитонов имеет большой опыт муниципальной службы: в разные годы он руководил информационно-аналитическим управлением Департамента финансов Администрации, был заместителем руководителя Департамента финансов, главой администрации Самарского района, руководителем Департамент финансов и экономического развития. Также Максим Харитонов занимался вопросами финансового планирования в областном Правительстве, работал в должности проректора по экономике и финансам в Самарской академии государственного и муниципального управления. Является кандидатом экономических наук, сообщает пресс-служба горадминистрации.