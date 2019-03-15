Лучшие управленцы страны, включая самарских, готовы менять жизнь в своих регионах
15 марта 2019 10:31
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В Сочи состоялось официальное открытие финала Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». До 17 марта 300 участников ожидают не только жесткие испытания, но и встречи с наставниками - лучшими управленцами России, среди которых губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Честь региона на финальном этапе защищают шесть человек, пишет "Волжская коммуна".
Конкурс «Лидеры России» - это флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей». Он венчает собой целую систему по отбору и поддержке талантливых и энергичных россиян, созданную по поручению главы государства Владимира Путина. «Наш Президент много раз говорил о том, что главное богатство нашей страны - люди, а главная задача государства - создать условия для развития и реализации этого таланта, - отметил на открытии первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. - Этому посвящена целая система кадровых проектов, начиная с центров обучения «Сириус», управленческих конкурсов для школьников и студентов и завершая конкурсом «Лидеры России».
В 2019 году заявки на участие в конкурсе подали более 230 тыс. человек, но в финал вышли только 300 управленцев. «Это люди, которые совершили главную победу - победу над своей ленью и своим страхом», - констатировал первый заместитель руководителя администрации Президента. Он подчеркнул, что собравшиеся в зале - это управленческое будущее страны, именно они будут двигать экономику регионов, развивать частный и государственный бизнес. «Только за время полуфиналов партнеры и наставники конкурса провели более тысячи собеседований с кандидатами на работу и обучение. За вас идет хорошая, жесткая конкуренция. Это правильно. Это очень важно. На самом деле именно это и создает системой открытых конкурсов наш Президент, чтобы у талантливых людей была возможность самореализации, чтобы все эти возможности перед вами были открыты», - подчеркнул Сергей Кириенко.
В Самарской области к конкурсу относятся с особым вниманием. Губернатор Дмитрий Азаров несколько раз встречался с конкурсантами и призвал их включаться в совместную работу. В этом году он является одним из наставников конкурса. В группу губернатора Самарской области записались не только самарцы, но и представители других субъектов Российской Федерации.
В этом году конкурс носит яркую социальную направленность. Помимо прохождения тестов, каждый финалист должен был представить комиссии социальный проект. В итоге свет увидели сотни полезных инициатив по экологии, поддержке доноров, помощи малоимущим и многодетным семьям. «Эти проекты уже сделали лучше жизнь десятков тысяч человек», - сказал руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Добрые дела продолжились и на конкурсе: накануне открытия участники дали уроки для трех тысяч сочинских школьников, а также высадили аллею из 300 растений и кустарников. Алексей Комиссаров пожелал им продолжать в том же духе. «Не сдавайтесь, дерзайте, достигайте все новых и новых вершин!» - напутствовал он финалистов.
Как и в прошлом году, Самарскую область представляют шесть человек. Все они выходцы из разных сфер бизнеса - строительство, автомобилестроение, добыча нефти и газа, транспорт. Первая запись в трудовой книжке Сергея Пичушкина - «Плотник-бетонщик». Парень из поселка Рощинский вспоминает, что приходилось вставать в 5.30, чтобы на попутках добраться до строительной площадки. «А что было делать? Я только что пришел из армии, за плечами - колледж. Пришлось зарабатывать на учебу в вузе. И, конечно, на подарки любимой девушке», - делится Сергей.
Через несколько лет парень освоил специальность инженера по техническому надзору, потом было участие в строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» и руководство проектом по строительству 45-тысячного стадиона к мундиалю в Нижнем Новгороде.
27-летний тольяттинец Илья Панин получил образование в Высшей школе экономики в Москве, но потом вернулся в родной город, чтобы быть ближе к родителям. «Моя первая серьезная работа - специалист по закупкам в компании Renault. Там я принял участие в запуске проекта LADA Vesta - это полтора года жизни, которые изменили меня как человека и профессионала», - рассказывает Илья. Сейчас он возглавляет отдел по закупкам на заводе по производству автокомпонентов и на равных общается с опытными топ-менеджерами и производственниками. «Неважно, сколько тебе лет, важно, чего ты стоишь в своей профессии», - констатирует Илья.
От конкурса участники ждут взаимодействия и общения с единомышленниками. «Это уникальная площадка, где мы можем пообщаться с коллегами без «двойного дна», не преследуя коммерческих целей», - говорит еще один уроженец Тольятти, Роман Рожков. Он работал в Москве и Калининграде, где занимался программами обучения для школьников. Вернувшись в Тольятти, пришел в компанию «Робола», где из специалиста по маркетингу дорос до генерального директора.
Участники признаются, что не ставят целей сменить работу или получить более высокую должность. «Хочется измерить собственные возможности, понять, смогу ли я научиться чему-то новому», - признается менеджер по развитию бизнеса ООО «Марс» Валерий Обломков. За десять лет работы руководителем он успел поработать с разными командами и уверен, что взаимоуважение и честность помогут найти общий язык в любом коллективе. «Я открыт для новых проектов, главное, чтобы был интерес к делу и команде, которая над ним работает. Такая синергия дает хороший результат», - уверен Валерий.
Общение и личный рост - важная, но не единственная мотивация к участию в конкурсе. Статус лидера поможет участникам повлиять на судьбу родного города и региона, сделать жизнь своих земляков более комфортной и благополучной.
Уроженец Отрадного Алексей Артамонов уже несколько лет живет на Севере. Под его контролем находится весь процесс добычи газа на Тазовском месторождении, одном из крупнейших в Западной Сибири. «Я никогда не забывал о своей малой родине. Поэтому для меня принципиально важным было участвовать именно от Самарской области, - говорит Алексей. - Губернатор Дмитрий Азаров уделяет большое внимание участникам конкурса. Поэтому я буду рад, если мои знания и силы помогут региону и городу развиваться».
Власти губернии предоставляют лидерам большие возможности для сотрудничества. За последний год Дмитрий Азаров несколько раз встречался с участниками конкурса и пригласил их включаться в совместную работу. Они - неизменные участники общественных акций, встреч и дискуссий. Также конкурсанты разработали несколько проектов по поддержке талантливых и инициативных жителей региона - таких как «Кадросфера» и молодежный кадровый резерв. Кроме того, один из финалистов первого конкурса Сергей Бурцев возглавил департамент по делам молодежи регионального правительства, а сейчас является заместителем министра образования и науки - руководителем департамента по делам молодежи.
«Дмитрий Игоревич - сам выпускник программы по подготовке управленческого резерва, - говорит финалист, сотрудник Куйбышевской железной дороги Александр Мыздарин. - Он прекрасно понимает, чего стоят испытания, которые мы здесь проходим, и реально оценивает уровень финалистов и полуфиналистов, представляющих область. В губернии есть масса социальных и общественных проектов, где необходимо приложить силы».
Уверенности лидерам придает поддержка Дмитрия Азарова. Он прибыл в Сочи вчера и первым делом встретился с конкурсантами.
Вечером Дмитрий Азаров вместе с главами других регионов принял участие в панельной дискуссии. Собравшиеся говорили о роли губернаторов в жизни регионов, о рисках и сложностях, с которыми сталкивается управленец на этом ответственном посту.
Глава региона примет участие в оценочных процедурах, предложит участникам кейсы и вопросы для командной работы. Также Дмитрий Азаров встретится с теми участниками конкурса, кто выбрал его в качестве наставника.
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:
- Я крайне заинтересован, чтобы люди, которые готовы брать на себя ответственность и проявлять лидерские качества, могли проявить себя на родной земле. В этом и состоит цель проекта «Лидеры России». Все понимают, что без участия инициативных людей, без создания социальных лифтов никакие серьезные изменения невозможны. Никакие нацпроекты и цели, в них поставленные, невозможно реализовать, если мы не вовлечем в эту работу самих людей.
Валерий Обломков,
Валерий Обломков, менеджер по развитию бизнеса с региональными ключевыми клиентами ООО «Марс»:
- Участие в конкурсе - это попытка измерить свои силы на фоне других профессионалов, поиск новых карьерных перспектив и, конечно, общение. Здесь собрались люди, у которых есть чему научиться, с которыми хочется поделиться планами и идеями. К конкурсу невозможно подготовиться заранее. Ему предшествовал большой жизненный период, который сформировал тебя как управленца. Нужно просто проявить свои самые сильные качества. Если наставники и члены жюри увидят, что у тебя потенциал, ты станешь победителем.
Илья Панин, ведущий специалист ООО «Форесия Аутоматив Девелопмент»:
- Главное, что меня мотивировало к участию в конкурсе, это программа наставничества. Очень полезно пообщаться с человеком, обладающим большим опытом и широким кругом полномочий. Также хочется познакомиться с интересными людьми, расширить круг общения. Да, все мы конкуренты, но это не помешает сохранить дружеские отношения. Привлекают и перспективы карьерного роста. Кстати, конкурс еще не закончился, а я уже получил предложение от своего работодателя занять более высокую должность.
Сергей Пичушкин, сотрудник министерства строительства Самарской области:
- Конкурс дает возможность получить грант на образование. Это шанс изменить себя, получить новые компетенции и навыки, вырасти как специалисту. Кроме того, это возможность доказать, что ты настоящий лидер и достойный представитель своего региона. Уверен, что эти дни станут непрерывным марафоном, требующим напряжения всех эмоциональных и душевных сил. Мотивации добавляет общение с наставниками, в частности, с губернатором Дмитрием Азаровым.
Роман Рожков, генеральный директор компании «Робола»:
- Лидерство - это в первую очередь ответственность. И я готов участвовать в жизни страны и региона. Когда люди из бизнеса приносят свои мысли и идеи во власть и общественные организации, это перспективно. Это позволяет общественным и государственным институтам развиваться и идти вперед.
Алексей Артамонов, руководитель проекта ООО «Газпромнефть - Развитие»:
- Я понимаю, что конкуренция будет жесткой, что предстоит иметь дело с реальными бизнес-задачами, работать в состоянии цейтнота и стресса. Я к этому готов и хочу получить удовольствие и от этих сложностей, и от общения с интересными людьми. Участие в конкурсе я рассматриваю как возможность изменить жизнь в родной области. У меня есть мысли на этот счет.
Александр Мыздарин, начальник технического отдела дирекции тяги Куйбышевской железной дороги:
- Первоначально моей главной целью было получение гранта на образование. Это дает перспективы для развития и возможности для карьерного роста. Затем цель поменялась - хочется оказаться в компании заряженных и целеустремленных людей, получить наставника из числа ведущих управленцев страны.
Фото: Дмитрий Бурлаков
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