Ксения Собчак посетит Самару
28 февраля 2018 11:58
201
Визит кандидата «против всех» в Самару запланирован на предстоящую субботу, 3 марта. В этот день Ксения Собчак встретится со своими сторонниками в КРЦ «Звезда», в 18.00. Соответствующая информация размещена на официальном сайте кандидата.
«В ходе встречи Ксения Собчак обсудит со своими избирателями проблемы региона, свою предвыборную платформу и расскажет о планах на будущее», – говорится в сообщении.
По словам руководителя предвыборного штаба Собчак в Самаре, в грядущую субботу кандидат также планирует пообщаться с обманутыми дольщиками областной столицы.
Напомним, предвыборный штаб Ксении Собчак открылся в Самаре в конце декабря прошлого года. Его возглавил самарский журналист и школьный преподаватель Хорен Григорьян, пишет "ФедералПресс".
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
28 февраля 2018 17:42
Так, по крайней мере, написано в его паспорте. Политика региона
124
28 февраля 2018 17:07
Доходы и расходы бюджета Самары должны составить, соответственно, 17, 3 млрд рублей и 17, 8 млрд рублей. Политика региона
145
28 февраля 2018 16:47
Участники совещания обсудили обеспечение безопасности в период избирательной кампании и в день голосования. Дмитрий Азаров подчеркнул, что в этот период... Политика региона
130
Выборы 2018
27 февраля 2018 18:28
Известный бизнесмен Захар Смушкин родился в Санкт-Петербурге. Сегодня он является одним из самых богатых людей в своей сфере деятельности в России. Выборы 2018
64
21 февраля 2018 16:27
Виктор Кудряшов “Главой региона Дмитрием Азаровым поставлена задача, чтобы все дизайн-проекты были согласованы с жителями. Чиновники не будут принимать... Выборы 2018
230
1 февраля 2018 17:10
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся... Выборы 2018
537
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
533
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
481
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
988
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
695
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
747
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2096
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1358
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
638
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3783
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2174
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2617
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2514
Мероприятия