Коммунисты не смогли провести в Новокуйбышевске митинг против пенсионной реформы из-за чемпионата мира
22 июня 2018 09:52
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Самарским коммунистам отказали в проведении митинга против повышения пенсионного возраста. Акцию протеста КПРФ хотела организовать в Новокуйбышевске 1 июля, поскольку в Самаре проходит чемпионат мира по футболу, и ужесточены требования по проведению публичных акций. Фактически это означает мораторий на митинги и пикеты, пишет СО ОНЛАЙН.
О том, что провести митинг не удастся даже в Новокуйбышевске, на своих страницах в социальных сетях написал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. Отказ был «со ссылкой на „занятость личного состава полиции“ на ЧМ-2018 в Самаре», -уточнил политик.
В ответе из администрации Новокуйбышевска говорится, что в Самарской области введены усиленные меры безопасности. Провести акцию протеста чиновники предложили в любое время после 25 июля.
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