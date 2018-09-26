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Новости /  Политика /  Политика региона  

Кинельский район выбрал своим новым главой Сергея Колесника

26 сентября 2018 13:48
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Кинельский район выбрал своим новым главой Сергея Колесника
Он несколько лет руководил районным МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства».

О новом руководителе муниципалитета сообщил только твиттер департамента информационной политики администрации самарского губернатора. Собрание представителей района, администрация муниципалитета и сайт его официальной газеты «Междуречье» продолжают хранить молчание даже про сам конкурс. Собрание представителей до сих пор ограничилось только публикацией положения о конкурсе и сроках его проведения.

О Сергее Колеснике известно, что он несколько лет руководил районным МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства». А еще раньше был главой поселения Георгиевка — того самого, которое до выборов руководителем Кинельского района в 2008 года, возглавлял прежний глава Николай Абашин. Ему, как сообщило вчера «СО» ОНЛАЙН», предложено стать министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

О том, кто конкурировал с Сергеем Колесником на конкурсе, также ничего неизвестно — ни их число, ни какие-либо личные данные, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии



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