КПРФ выдвинула своего кандидата на пост губернатора Самарской области
17 июня 2018 12:15
Региональное отделение КПРФ определилось с тем, кто будет представлять коммунистов на досрочных выборах губернатора Самарской области. Об этом в своем Твиттере сообщает депутат губдумы и член этой партии Михаил Матвеев.
- Областная конференция КПРФ предложила кандидатуру зампредседателя Самарской губернской думы Алексея Лескина, - пишет Матвеев.
Сам же Матвеев все от той же партии будет претендовать на место в Государственной думе РФ по 158 округу. Довыборы пройдут по причине сложения мандата Надежды Колесниковой, представлявшей регион в нижней палате Федерального собрания, пишет "КП в Самаре".
Напомним, досрочные выборы губернатора региона пройдут 9 сентября. Действующий врио губернатора Дмитрий Азаров уже объявил о том, что будет бороться за кресло главы региона.
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