Исполнять обязанности министра строительства Самарской области пока будет Анатолий Баранников
7 декабря 2018 13:40
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О временном назначении Анатолия Баранникова «СО» ОНЛАЙН» сообщили в самом министерстве. Официальная информация о его новом статусе пока не обнародована, но фамилия прежнего врио министра Александра Баландина с сегодняшнего дня на сайте министерства уже отсутствует. Экс-министр вчера был признан победителем конкурса на должность главы родного него Нефтегорского района.
Анатолий Баранников — первый замминистра строительства, главный архитектор Самарской области. В министерстве он работает очень долго, пережив за это время смену не одного министра.
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