Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступает с Посланием депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона
27 марта 2019 12:19
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В среду, 27 марта, глава региона Дмитрий Азаров выступает с ежегодным Посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.
На церемонии присутствуют члены Совета Федерации и Государственной думы, министры регионального правительства, главы городов и районов, представители общественных организаций, руководители промышленных предприятий.
Трансляцию Послания главы региона, организованную «ГТРК-Самара», в прямом эфире можно увидеть на сайте регионального правительства, телеканале «Губерния» и телеканале «Самара-ГИС», а также вечером на телеканале «Россия-24. Самара» и «ВАЗ ТВ».
"Предыдущее Послание выполнено на 85%, - отметил руководитель области. - Отчёт о его реализации в ближайшее время будет представлен для всеобщего ознакомления".
Фото: Департамент информационной политики региона
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