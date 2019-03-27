Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступает с Посланием депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона

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В среду, 27 марта, глава регионавыступает с ежегодным Посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.На церемонии присутствуют члены Совета Федерации и Государственной думы, министры регионального правительства, главы городов и районов, представители общественных организаций, руководители промышленных предприятий.Трансляцию Послания главы региона, организованную «ГТРК-Самара», в прямом эфире можно увидеть на сайте регионального правительства, телеканале «Губерния» и телеканале «Самара-ГИС», а также вечером на телеканале «Россия-24. Самара» и «ВАЗ ТВ»."Предыдущее Послание выполнено на 85%, - отметил руководитель области. - Отчёт о его реализации в ближайшее время будет представлен для всеобщего ознакомления".

Фото: Департамент информационной политики региона