Городское управление торгов войдет в структуру департамента финансов Самары
12 ноября 2018 16:39
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Как утверждается в документе — причина реорганизации «...оптимизация системы отраслевых органов».
В штате укрупненного департамента будет 158 сотрудников.
Процесс реорганизации должен быть полностью завершен до 23 февраля 2019 года. Размер затрат на реорганизацию составит 20 тысяч рублей.
Контроль за процессом возложен на первого заместителя главы города Александра Карпушкина, пишет ПроГородСамара.
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