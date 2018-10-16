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Новости /  Политика /  Политика региона  

Главы двух районов Самары ушли в отставку

16 октября 2018 12:27
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Главы двух районов Самары ушли в отставку
Это глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова и глава администрации Красноглинского района Игорь Комаров.

Во вторник, 16 октября, глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова и глава администрации Красноглинского района Игорь Комаров подали в районные Советы депутатов заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

В ближайшее время состоятся заседания райсоветов депутатов, на которых будут рассмотрены поданные заявления. Советы депутатов назначат исполняющих обязанности глав районных администраций из числа действующих заместителей. Затем будут объявлены конкурсы на должности глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, что Алла Волчкова руководила районом с 2010 года, а Олег Комаров – с 2015.
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Комментарии



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