Глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с гендиректором компании Coca-cola Евразия Стефаносом Вафеидисом

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Глава регионапровел встречу с гендиректором компании Coca-cola Евразия. Самарский завод компании - один из лучших в Восточной Европе, является надежным налогоплательщиком в бюджет - только за прошлый год отчисления составили 46 млн рублей.В ходе встречи стороны также обсудили открытие в апреле 2018 года в Самаре Центра поддержки торговых клиентов Coca-Cola HBC Россия. Уже сейчас Центр поддержки обеспечил 50 новых рабочих мест жителям региона, в перспективе - 150.Отдельным вопросом повестки встречи Дмитрия Азарова и Стефаноса Вафеидиса стала подготовка к проведению ЧМ-2018. Компания активно участвует в мероприятиях чемпионата. В частности, 13-15 мая в регионе пройдёт тур Кубка ЧМ по футболу. Главный футбольный трофей сможет увидеть каждый, сообщает Департамент информационной политики региона.