Глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с гендиректором компании Coca-cola Евразия Стефаносом Вафеидисом
4 апреля 2018 13:03
118
Глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с гендиректором компании Coca-cola Евразия Стефаносом Вафеидисом. Самарский завод компании - один из лучших в Восточной Европе, является надежным налогоплательщиком в бюджет - только за прошлый год отчисления составили 46 млн рублей.
В ходе встречи стороны также обсудили открытие в апреле 2018 года в Самаре Центра поддержки торговых клиентов Coca-Cola HBC Россия. Уже сейчас Центр поддержки обеспечил 50 новых рабочих мест жителям региона, в перспективе - 150.
Отдельным вопросом повестки встречи Дмитрия Азарова и Стефаноса Вафеидиса стала подготовка к проведению ЧМ-2018. Компания активно участвует в мероприятиях чемпионата. В частности, 13-15 мая в регионе пройдёт тур Кубка ЧМ по футболу. Главный футбольный трофей сможет увидеть каждый, сообщает Департамент информационной политики региона.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
4 апреля 2018 13:54
Оптимизационные процессы затронут также подведомственные учреждения и институты развития. Политика региона
11
4 апреля 2018 13:03
Отдельным вопросом повестки встречи стала подготовка к проведению ЧМ-2018. Политика региона
117
4 апреля 2018 10:24
Мероприятие станет традиционным и будет проходить 2 раза в неделю. Политика региона
174
Выборы 2018
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
210
23 марта 2018 12:21
Нарушений закона, которые ставили бы под сомнение итоги голосования, не было. Выборы 2018
343
23 марта 2018 11:49
В регионах ПФО на избирательные участки пришли 15 млн 870 тыс. человек. Выборы 2018
346
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1467
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
855
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
769
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1662
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
960
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1057
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1644
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
995
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4289
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2428
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2912
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2793
Мероприятия