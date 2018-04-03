Глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с делегацией посольства Королевства Бельгии в РФ

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Глава регионапровел встречу с делегацией посольства Королевства Бельгии в РФ. Стороны обсудили перспективные вопросы экономического и культурного сотрудничества, развитие работы в рамках действующих соглашений, а также предстоящий Чемпионат мира по футболу, сообщает Департамент информационной политики региона.Значимой темой встречи Дмитрия Азарова с делегацией Бельгии стало взаимодействие в сфере науки и образования. Посол Королевства Бельгииотметил большой потенциал взаимной работы с университетами СО в сфере научных исследований.Отдельно Дмитрий Азаров и посол Бельгии рассмотрели подготовку региона к проведению ЧМ2018. Самара может принять сборную Королевства в матчах 1/4 финала. Стороны обсудили вопросы логистики, размещения и безопасности, а также установки стенда Бельгии в зоне фестиваля болельщиков.Всего Самарско-Тольяттинская агломерация готова разместить порядка 30 тысяч болельщиков в отелях и на базах отдыха, к сдаче готово более 1,5 тыс. квартир. Кроме того, для гостей, путешествующих на машинах и автобусах, прорабатываются варианты размещения кемпингов.