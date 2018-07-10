Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сервис сам проверяет наличие задолженности и помогает внести платеж вовремя.
Сбербанк запустил автоматическое погашение задолженности по кредитным картам
Росстандарт создаст реестры производителей продукции по ГОСТу
Росстандарт создаст реестры производителей продукции по ГОСТу
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий.
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий
На Фрунзенском мосту в Самаре завершено бетонирование пролетного строения путепровода в рамках строительства развязки на улице Шоссейной
На Фрунзенском мосту в Самаре завершено бетонирование пролетного строения путепровода в рамках строительства развязки на улице Шоссейной
Открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» состоится в Самаре
Открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» состоится в Самаре
СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов
СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов
На М-5 «Урал» вводятся ограничения на проезд большегрузов
На М-5 «Урал» вводятся ограничения на проезд большегрузов
С руководством фонда Сколково встретился глава региона Дмитрий Азаров
С руководством фонда Сколково встретился глава региона Дмитрий Азаров
сегодня  Вторник, 10 июля, 14:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/07:
USD 62.83
-0.29
EUR 73.94
0.04
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Генсовет «Единой России» выдвинул Хинштейна в качестве кандидата в депутаты Госдумы на довыборах

10 июля 2018 13:18
80
Генсовет «Единой России» выдвинул Хинштейна в качестве кандидата в депутаты Госдумы на довыборах
Кандидатуру Хинштейна поддержало абсолютное большинство членов Генсовета.

В минувший понедельник в Москве состоялось заседание генерального совета «Единой России», посвященное итогам предварительного голосования и выдвижению кандидатов в депутаты Государственной думы по одномандатным избирательным округам.
Члены генерального совета приняли решение о выдвижении кандидатов от партии на дополнительных выборах, которые пройдут 9 сентября. Кандидатуры были утверждены путем тайного голосования, в котором приняли участие 120 делегатов. По итогам предварительного голосования Александр Хинштейн был выдвинут кандидатом в депутаты федерального парламента от Самарской области, пишет ФедералПресс.

Напомним, 18 июня делегаты регионального отделения партии «Единая Россия» поддержали кандидатуру Хинштейна для участия в довыборах в Госдуму. Баллотироваться в федеральный парламент политику предложил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
10 июля 2018  13:18
Генсовет «Единой России» выдвинул Хинштейна в качестве кандидата в депутаты Госдумы на довыборах
Генсовет «Единой России» выдвинул Хинштейна в качестве кандидата в депутаты Госдумы на довыборах
Кандидатуру Хинштейна поддержало абсолютное большинство членов Генсовета. Политика региона
79
9 июля 2018  18:28
Премьер Тереза Мэй уже приняла его отставку и поблагодарила за работу.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон покидает британское правительство после конфликта с Мэй
Премьер Тереза Мэй уже приняла его отставку и поблагодарила за работу.  Политика региона
1412
7 июля 2018  13:40
Для региональных отделений партии и депутатов думской фракции.
«Единая Россия» выпустила методичку, в которой объясняется, почему повышение пенсионного возраста — это хорошо
Для региональных отделений партии и депутатов думской фракции.  Политика региона
481
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  18:48
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
 Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
95
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
102
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
682
Весь список


Видео
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
162
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
412
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1938
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2357
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
908
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
1038
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
801
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2517
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1579
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2764
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
209
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
567
Весь список

Мероприятия
Открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» состоится в Самаре
11 ресторанов на колесах расположились на набережной в Самаре
В поселке Мирный самарские активисты ОНФ организовали праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда