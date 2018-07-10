Генсовет «Единой России» выдвинул Хинштейна в качестве кандидата в депутаты Госдумы на довыборах
10 июля 2018 13:18
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В минувший понедельник в Москве состоялось заседание генерального совета «Единой России», посвященное итогам предварительного голосования и выдвижению кандидатов в депутаты Государственной думы по одномандатным избирательным округам.
Члены генерального совета приняли решение о выдвижении кандидатов от партии на дополнительных выборах, которые пройдут 9 сентября. Кандидатуры были утверждены путем тайного голосования, в котором приняли участие 120 делегатов. По итогам предварительного голосования Александр Хинштейн был выдвинут кандидатом в депутаты федерального парламента от Самарской области, пишет ФедералПресс.
Напомним, 18 июня делегаты регионального отделения партии «Единая Россия» поддержали кандидатуру Хинштейна для участия в довыборах в Госдуму. Баллотироваться в федеральный парламент политику предложил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
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