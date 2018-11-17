Гендиректор ПСК «Волга» пожаловалась на самарского депутата Александра Хинштейна в администрацию президента
17 ноября 2018 11:20
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Генеральный директор ПСК «Волга» Елена Талалаева направила жалобу в администрацию президента РФ. Она попросила повлиять на депутата Госдумы Александра Хиштейна. Фотографии обращения последний опубликовал с своем микроблоге.
"ПСК «Волга», аффилированное с депутатом ГД Серпером, написала жалобу на меня и @onfmoskva. Вновь повторяю: считаю, что в действиях семейного дома Серперов присутствует картельный сговор, будем добиваться возбуждения уголовного дела и признания «Волги» недобросовестным подрядчиком", - пишет депутат.
По словам гендиректора ПСК «Волга», Александр Хинштейн сомнительными способами добивается уголовного преследования компании. При этом Елена Талалаева утверждает, что из-за действий политика организация испытывает сильные репутационные риски, а то и вовсе может закрыться.
— Расцениваем это как силовое давление на успешный и развивающийся бизнес в чьих-то личных интересах, — подчеркивает Елена Талалаева в своем обращении.
За последние годы компания ПСК «Волга» получила много подрядов от самарских властей. Среди них несколько знаковых для города объектов: Южный мост, Струковский сад и четвертая очередь набережной у монумента «Ладья».
Правда, с исполнением ремонта на последнем объекте у подрядчиков возникли проблемы. Оказалось, что ливневая канализация обновленной территории не справляется с большим количеством осадков. Кроме того, дождь смывает землю со склонов на тротуары. Проблема возникла из-за того, что при проектировании здесь не учли дождевые потоки. В результате подрядная организация устранила замечания по гарантии.
В конце октября активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) заподозрили ПСК «Волга» и несколько других компаний в картельном сговоре. Общественные деятели направили в Следственный комитет России документы, якобы подтверждающие, что картель действовал в Самарской области на протяжении десяти лет, и попросили федеральных следователей наказать виновных. Но сотрудники ведомства отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления., пишет 63.ру
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