Галина Андриянова возглавила департамент, внедривший проекты СУПРЕМА и «Социальная карта»
2 марта 2018 13:48
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Галина Андриянова возглавила департамент организации социальных выплат и развития информационных технологий в статусе замминистра социально-демографической и семейной политики региона, пишет "Самарское обозрение".
В настоящее время департаменту подчинены три управления: первое — организации социальных выплат, второе — реализации социальных гарантий граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг, третье — развития информационных технологий. Таким образом, Галина Андриянова становится во многом ответственной за те направления, которые уже более года являются предметом начавшихся более года назад волнений пенсионеров и других категорий льготников в связи с отменой некоторых доплат, льгот в системе ЖКХ, отмены безлимитного проездного.
Должность, отданная Андрияновой, не является новой в министерстве. До конца февраля ее занимала Елена Гриценко, которой в этом году исполняется 65 лет — предельный для многих госслужащих возраст. Департамент, который она возглавляла, отметился разработкой проекта, получившего известность как СУПРЕМА, полное наименование — «инновационный проект социальной направленности в сфере информационных технологий «Развитие системы управления регионом с применением мультиагентных технологий». По инициативе г-жи Гриценко также была разработана и внедрена «Социальная карта» жителя Самарской области, которая используется для идентификации человека при работе с Интернет-киоском.
Нельзя сказать, что данная работа является для Галины Андрияновой совершенно новой. Среди функций департамента — организация и выборочный контроль деятельности органов социальной защиты по правильному назначению и выплате пособий, компенсаций, субсидий, доплат к пенсиям и пособиям. Экс-спикер до избрания в 2015 году депутатом гордумы работала в системе Пенсионного фонда России, в том числе непосредственно перед уходом в политику возглавляла управление ПФР в Железнодорожном районе Самары.
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