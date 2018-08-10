Европейский суд запросил у РФ объяснения по задержанию организатора марша пенсионеров в Самаре
10 августа 2018 09:27
161
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению жалобы самарского депутата Максима Фёдорова. Он опротестовал штраф, который ему назначили за организацию марша пенсионеров, пишет m63.ру.
Акция прошла 23 апреля 2017 года на проспекте Ленина. Его участники требовали возвращения всех льгот пенсионерам. Поводом для привлечения организаторов марша к административной ответственности стало обращение двух местных жителей — студента и безработного горожанина. Один из них указал, что шествие пенсионеров помешало ему пройти к салону сотовой связи на проспекте Ленина, 3. Другой сообщил, что не смог попасть в аптеку.
Помимо Максима Фёдорова, к административной ответственности привлекли еще одного организатора — депутата губернской думы Михаила Матвеева. Причем полицейские задержали его сразу после акции.
— ЕСПЧ коммуницировал жалобу Максима Фёдорова на незаконное привлечение к административной ответственности за организацию социального марша 23 апреля 2017 года (где меня задержали) и назначил рассмотрение на октябрь 2018 года. Готовь, РФ, тысяч 5–7 евро. Жду коммуникацию моей жалобы, — сообщил Михаил Матвеев.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
10 августа 2018 09:27
В акции приняли участие сотни человек. Политика региона
159
9 августа 2018 22:25
Президент поручил правительству изучить возможность такого стимулирования граждан. Политика региона
446
9 августа 2018 14:54
Отмечается, что документ предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Политика региона
233
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
242
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
254
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
759
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
323
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
803
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
657
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1230
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1003
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1042
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1637
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1618
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3305
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2395
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3535
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
823
Мероприятия