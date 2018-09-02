Движение Гражданская инициатива проводит в Самаре митинг против пенсионной реформы
2 сентября 2018 12:57
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Согласованный митинг, целью которого организаторы назвали выражение гражданской позиции в поддержку трудящихся, пенсионеров, ветеранов Самарской области и за социальную справедливость, стартовал сегодня, 2 сентября в 12.00 в Промышленном районе Самары.
Подобная акция, организованная КПРФ, прошла сегодня у ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе, пишет «Самарская газета».
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