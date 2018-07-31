Дмитрию Азарову вручили удостоверение кандидата на должность губернатора Самарской области
31 июля 2018 08:53
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В понедельник, 30 июля, в избирательной комиссии Самарской области главе региона Дмитрию Азарову вручили удостоверение кандидата в губернаторы на выборах, которые состоятся 9 сентября 2018 года.
Председатель облизбиркома Вадим Михеев сообщил, что постановлением избирательной комиссии Самарской области от 30 июля 2018 года Дмитрий Азаров зарегистрирован как кандидат на должность губернатора Самарской области, выдвинутый самарским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия", пишет Волга Ньюс.
Вадим Михеев вручил Дмитрию Азарову удостоверение зарегистрированного кандидата, а также, как и всем зарегистрированным кандидатам, календарь обратного отсчета времени до выборов.
Дмитрий Азаров поблагодарил членов избирательной комиссии и отметил, что сейчас избиркому предстоит выполнить большой объем работы по проверке документов, по подготовке к самому голосованию.
"Уверен, что ваш профессионализм, опыт, принципиальная позиция создадут условия для того, чтобы выборы в Самарской области прошли легитимно, открыто, с максимальным количеством участников. Я имею в виду как кандидатов, так и, конечно же, избирателей - жителей Самарской области", - сказал Дмитрий Азаров.
Напомним, выборы главы региона состоятся 9 сентября. На заседании избирком назвал имена шести кандидатов, зарегистрированных на выборы: глава региона Дмитрий Азаров - от "Единой России", депутат губернской думы от ЛДПР Александр Степанов, его коллеги по депутатскому корпусу от "Справедливой России" и КПРФ - Михаил Маряхин и Алексей Лескин, соответственно, а также Галина Баранова ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Виталий Кирсанов ("Коммунисты России").
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