Дмитрий Титов передал Ленинский район Самары Елене Бондаренко
17 августа 2018 13:15
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Сегодня совет депутатов Ленинского района Самары принял отставку районного главы Дмитрия Титова. Депутат Вячеслав Дубенский рассказал, что чиновник сложил полномочия по собственному желанию, но на заседании никак не объяснил своего решения.
Г-н Титов возглавил район еще при прежнем градоначальнике Олеге Фурсове и после смены власти в регионе неоднократно подвергался критике со стороны врио губернатора Дмитрия Азарова.
В течение 20 дней в администрации будут приниматься заявки от желающих получить пост главы района. Затем специальная комиссия выберет преемника. Вероятнее всего, это будет Елена Бондаренко, долгое время работавшая в департаменте градостроительства мэрии. Весной этого года она даже временно возглавляла ведомство, пока его руководителем не стал Сергей Дорошенко. Как выяснилось, г-жа Бондаренко недавно перешла на работу в Ленинский район на пост заместителя главы по вопросам ЖКХ. Когда точно это произошло, в администрации не уточнили. До подведения итогов конкурса по определению нового руководителя, Елена Бондаренко будет исполнять обязанности главы Ленинского района, пишет СО ОНЛАЙН.
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