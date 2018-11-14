Дмитрий Азаров встретился с самарскими активистами "Молодой гвардии"
14 ноября 2018 11:32
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Во вторник, 13 ноября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с активом областной "Молодой Гвардии Единой России". Во встрече также участвовали председатель Координационного совета всероссийской молодежной организации Денис Давыдов и секретарь регионального отделения "Единой России" Екатерина Кузьмичева.
Как рассказала руководитель регионального отделения МГЕР Галина Лагерева, в Самарской области организация создана 23 января 2006 года, сегодня в губернии насчитывается более 2,5 тыс. "молодогвардейцев". Целевая аудитория "Молодой гвардии" - молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.
Галина Лагерева перечислила основные проекты, которые реализуются организацией в регионе, - образовательные, патриотические, добровольческие. Члены организации активно участвуют в субботниках, донорских акциях, помогают детским домам.
Молодежное крыло "Единой России" в Самарской области реализует проекты также и по другим направлениям: содействие цифровизации, борьба с противоправным контентом в Интернете, взаимодействие с другими молодежными объединениями.
"Важно, что у молодежи есть желание менять мир к лучшему и понимание того, что улучшать, - подчеркнул Дмитрий Азаров, приветствуя участников встречи. - А для этого надо знать историю своей страны, ее традиции, культуру, иметь нравственные ценности, быть человеком образованным и интеллектуальным". Глава региона отметил, что "Молодая гвардия" как раз и создает платформу для выработки таких идей в открытой и честной дискуссии.
Затем активисты получили возможность рассказать о своих планах, задать интересующие их вопросы главе региона. Например, Максим Ушатов рассказал об идее проведения стажировок в органах исполнительной и законодательной власти региона. Требования к участникам просты: высокая успеваемость, рекомендация вуза и региональной "Молодой гвардии".
"Главная особенность проекта - это разработка методологических материалов, съемка обучающих видеофильмов как для принимающей стороны, так и для самих стажеров. Это поможет сделать стажировки более полезными, обе стороны будут иметь понимание целей и задач такого сотрудничества", - считает Максим Ушатов.
Дмитрий Азаров предложил самарской "Единой России" возродить масштабную работу "Школы партийного актива". Некоторое время назад самарская школа признавалась одной из самых эффективных площадок в стране. Участники встречи выразили уверенность, что такая площадка необходима.
Активисты "Молодой гвардии" рассказывали, что не ждут карьерных лифтов, предпочитая лестницы. Для молодежи важно видеть свои возможности и понимать, как их реализовать. Например, многие участники встречи участвовали в конкурсе "Лидеры России". Самарская область стала лидером ПФО по числу заявок.
"Молодогвардейцы" также высказали интерес к развитию межрегиональных связей и привлечению туристического интереса к нестоличным городам Самарской области - Тольятти, Сызрани и другим. Дмитрий Азаров подчеркнул, что в регионе уже работает ряд таких проектов - соглашения о сотрудничестве подписаны со многими регионами от Крыма до Ямало-Ненецкого автономного округа и потенциал у этого направления большой.
Для повышения туристической привлекательности важен и брендинг городов. Губернатор привел в пример Урюпинск, который за последние годы совершил рывок в этом направлении. Глава Урюпинска даже была специально приглашена Дмитрием Азаровым на стратегическую сессию, посвященную малым городам. Глава региона призвал "Молодую Гвардию" делиться своими идеями по разработке брендов городов Самарской области.
Молодогвардейцев интересовала и поддержка малого бизнеса. Так, один из участников встречи занимается производством спортивной "заморозки" и жидкого пластыря. В ближайших планах - открытие фармацевтического производства в ТОР Чапаевска. Молодой бизнесмен попросил совета - какие направления правительство области считает наиболее перспективными в этой сфере. Дмитрий Азаров поручил министерству экономического развития и инвестиций региона встретиться с предпринимателем.
Также участники мероприятия активно обсуждали возможности современных технологий, говорили о проекте доступного Wi-Fi в общественных пространствах региона, об организации IT-кружков для талантливых детей из небольших населенных пунктов. В оба проекта уже готовы включиться инвесторы. Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки региона и департаменту информационных технологий и связи рассмотреть предложения, пишет "Волга Ньюс".
Разговор губернатора с молодыми активистами продолжался более двух с половиной часов. В заключение встречи Дмитрий Азаров призвал молодежь активнее предлагать идеи по развитию региона: "Чтобы жить интересно, мало создать общественное пространство - надо наполнить его идеями, смыслом. Давайте придумывать, а мы поможем в организационном, материально-техническом плане".
Фото: Юлия Рубцова
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