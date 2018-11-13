Дмитрий Азаров встретился с активом самарского отделения "Молодой Гвардии"

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Сегодня, 13 ноября глава Самарской областивстретился с активом самарского отделения "Молодой Гвардии".Договорённость о встрече достигнута на партконференции "Единой России".Молодых партийцев интересует, какой вклад может внесли каждый в реализацию задач, которые ставит Президент страны в Майский Указ, сообщает Департамент информационной политики региона.В ходе встречи Дмитрий Азаров предложил самарскому реготделению "Единой России" возродить масштабную работу Школы Партийного Актива.Некоторое время назад самарская школа "Единой России" признавалась одной из самых эффективных площадок в стране. Участники встречи выразили уверенность, что такая школа необходима.На встрече активисты "Молодой Гвардии" рассказали, что не ждут карьерных лифтов, предпочитая лестницы. Для молодёжи важно видеть возможности и понимать, как их реализовать. Например, многие участники встречи участвовали в конкурсе "Лидер России". Самарская область стала лидером ПФО по числу заявок.