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Дмитрий Азаров встретился с активом самарского отделения "Молодой Гвардии"

13 ноября 2018 16:18
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Дмитрий Азаров встретился с активом самарского отделения
 Активисты "Молодой Гвардии" рассказали, что не ждут карьерных лифтов, предпочитая лестницы.

Сегодня, 13 ноября глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с активом самарского отделения "Молодой Гвардии".
Договорённость о встрече достигнута на партконференции "Единой России".
Молодых партийцев интересует, какой вклад может внесли каждый в реализацию задач, которые ставит Президент страны в Майский Указ, сообщает Департамент информационной политики региона.

В ходе встречи Дмитрий Азаров предложил самарскому реготделению "Единой России" возродить масштабную работу Школы Партийного Актива.
Некоторое время назад самарская школа "Единой России" признавалась одной из самых эффективных площадок в стране. Участники встречи выразили уверенность, что такая школа необходима.

На встрече активисты "Молодой Гвардии" рассказали, что не ждут карьерных лифтов, предпочитая лестницы. Для молодёжи важно видеть возможности и понимать, как их реализовать. Например, многие участники встречи участвовали в конкурсе "Лидер России". Самарская область стала лидером ПФО по числу заявок.

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Комментарии



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