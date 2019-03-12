Дмитрий Азаров участвует в заседании Совета при полномочном представителе Президента в ПФО Игоре Комарове
12 марта 2019 12:25
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Сегодня, 12 марта в Ижевске проходит заседание Совета при полномочном представителе Президента в ПФО Игоре Комарове.
Обсуждаются вопросы выявления и поддержки талантливых детей и молодёжи, а также развития кадрового потенциала. В работе Совета участвует Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает Департамент информационной политики региона.
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