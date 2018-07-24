Дмитрий Азаров сдал в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора
24 июля 2018 14:37
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Во вторник, 24 июля, глава Самарской области Дмитрий Азаров сдал в региональную избирательную комиссию пакет документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Самарской области.
«В течение десяти дней рабочая группа избиркома проверит все представленные документы. Прежде всего будут проверены подписи муниципальных депутатов, отданные в поддержку кандидата. На основании этой проверки и будет принято решении о регистрации», — сообщил Дмитрию Азарову председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев.
Напомним, свои кандидатуры на пост главы региона выдвинули восемь человек. Как пояснил Вадим Михеев, до 25 июля все потенциальные кандидаты должны представить в облизбирком все необходимые для регистрации документы, пишет Волга Ньюс.
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