Дмитрий Азаров работает в Москве в рамках форума "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды"

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Сегодня, 15 января Губернатор Самарской областиработает в Москве в рамках форума "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" Запланирован ряд встреч с руководителями федеральных министерств.Центральным событием форума станет пленарная дискуссии с участием премьера, сообщает Департамент информполитики.