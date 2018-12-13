Дмитрий Азаров провёл встречу с главой Клявлинского района Иваном Соловьевым
13 декабря 2018 13:56
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Губернатор Дмитрий Азаров провёл встречу с главой Клявлинского района Самарской области Иваном Соловьевым.
Они обсудили социально-экономическое развитие муниципального района, а также ряд социально значимых объектов на его территории, сообщает Департамент информполитики региона.
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