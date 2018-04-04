Дмитрий Азаров провёл совещание в режиме видеоконференции с кабинетом министров и членами регионального правительства

175

Глава регионапровёл совещание в режиме видеоконференции с кабинетом министров и членами регионального правительства. Мероприятие станет традиционным. Такие селекторы будут проходить 2 раза в неделю, сообщает Департамент информационной политики региона."Есть проблема в эффективности межведомственного взаимодействия. Н еобходимо, в частности, прорабатывать повестку губдумы накануне заседаний и обсуждать взаимодействие по текущим вопросам. Коллеги, каждый в конце дня должен задавать себе вопрос - что полезного я сделал для региона," - отметил Дмитрий Азаров в ходе селектора с Правительством Самарской области.В ходе видеоселектора Глава региона раскритиковал корректировку программы по развитию сельского хозяйства. По сформулированным предложениям Минсельхоза есть серьезные замечания Минфина."Стоит задача не отчитаться по срокам, а добиться результатов, - заявил Дмитрий Азаров. - Именно результативность в работе является ключевым показателем эффективности. А не формальный подход".Глава региона дал поручение врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексею Попову в двухнедельный срок доработать программу развития сельского хозяйства и доложить о результатах.На ВКС с членами правительства Самарской области также обсудили реализацию поручений Президента:скоростное сообщение Самара-Курумоч-Тольятти,внесение изменений в транспортную стратегию РФ,строительство просп. К.Маркса (Ракита-обводная),строительство детской поликлиники в Сызранифедеральное софинансирование строительства Дворца спорта в Самарепредоставление школьных автобусов за счет фед.бюджетастроительство детской поликлиники в Тольяттиреконструкция Самарского цирка."По каждому из направлений важно наладить системную плановую работу", - заявил Дмитрий Азаров.