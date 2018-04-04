Дмитрий Азаров провёл совещание в режиме видеоконференции с кабинетом министров и членами регионального правительства
4 апреля 2018 10:24
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Глава региона Дмитрий Азаров провёл совещание в режиме видеоконференции с кабинетом министров и членами регионального правительства. Мероприятие станет традиционным. Такие селекторы будут проходить 2 раза в неделю, сообщает Департамент информационной политики региона.
"Есть проблема в эффективности межведомственного взаимодействия. Н еобходимо, в частности, прорабатывать повестку губдумы накануне заседаний и обсуждать взаимодействие по текущим вопросам. Коллеги, каждый в конце дня должен задавать себе вопрос - что полезного я сделал для региона," - отметил Дмитрий Азаров в ходе селектора с Правительством Самарской области.
В ходе видеоселектора Глава региона раскритиковал корректировку программы по развитию сельского хозяйства. По сформулированным предложениям Минсельхоза есть серьезные замечания Минфина.
"Стоит задача не отчитаться по срокам, а добиться результатов, - заявил Дмитрий Азаров. - Именно результативность в работе является ключевым показателем эффективности. А не формальный подход".
Глава региона дал поручение врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексею Попову в двухнедельный срок доработать программу развития сельского хозяйства и доложить о результатах.
На ВКС с членами правительства Самарской области также обсудили реализацию поручений Президента:
скоростное сообщение Самара-Курумоч-Тольятти,
внесение изменений в транспортную стратегию РФ,
строительство просп. К.Маркса (Ракита-обводная),
строительство детской поликлиники в Сызрани
федеральное софинансирование строительства Дворца спорта в Самаре
предоставление школьных автобусов за счет фед.бюджета
строительство детской поликлиники в Тольятти
реконструкция Самарского цирка.
"По каждому из направлений важно наладить системную плановую работу", - заявил Дмитрий Азаров.
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