Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с митрополитом Сергием
6 апреля 2018 13:36
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Накануне Светлого праздника Воскресения Христова глава региона Дмитрий Азаров обсудил с митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием вопросы взаимодействия регионального правительства и Самарской епархии.
Дмитрий Азаров и митрополит Сергий дали оценку результатам совместной работы правительства области и Русской православной церкви в решении социальных вопросов и наметили приоритетные направления сотрудничества.
Большое внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации инициатив в сфере образования, а также совместной деятельности по сохранению традиционных семейных ценностей, укреплению духовно-нравственных ориентиров, духовному просвещению и патриотическому воспитанию молодежи.
Дмитрий Азаров заверил, что правительство области готово к продолжению плодотворного сотрудничества по всем направлениям: "Мы рассчитываем на вашу помощь и поддержку".
Митрополит Сергий в ходе встречи обозначил самое важное направление диалога РПЦ и государства. "Наша главная задача сегодня - сберечь наших людей, и акцент сделать на детях. Мы должны чувствовать общую ответственность за будущее нашего Отечества", - подчеркнул глава митрополии, сообщает Волга Ньюс.
Фото: Светлана Осьмачкина
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