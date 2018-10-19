Дмитрий Азаров продолжает работу на Форуме России и Узбекистана
19 октября 2018 11:18
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Форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана продолжается.
Рабочий день Губернатора Дмитрия Азарова начался в 7 утра по самарскому времени. В ходе делового завтрака министра экономического развития РФ Максима Орешкина представители высшего руководства стран и главы регионов обсудили развитие двусторонних связей, сообщает Департамент информационной политики региона.
На стенде Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с экспонентами первые результаты работы на форуме. Впечатления очень позитивные: проведён целый ряд переговоров, заключены предварительные договорённости о сотрудничестве в области поставок с/х техники и механизмов.
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