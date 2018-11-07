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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров и Игорь Комаров участвуют в 55 заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО

7 ноября 2018 10:43
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Дмитрий Азаров и Игорь Комаров участвуют в 55 заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО В нее входят спикеры 14 региональных парламентов.
В нее входят спикеры 14 региональных парламентов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров принимают участие в 55 заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО. В нее входят спикеры 14 региональных парламентов. Ассоциация создана в 2002 г.

Открывая заседание, Игорь Комаров поздравил всех с прошедшим Днем народного единства: "Этот праздник напоминает нам о важнейших исторических событиях и показывает необходимость объединения граждан, полит.институтов для обеспечения стабильности, развития Российского государства", сообщает Департамент информационной политики региона.
Ассоциация законодателей дает возможность обмениваться лучшими идеями и практиками."Эта площадка позволяет выработать консолидированные решения по самым сложным вопросам",- отметил Игорь Комаров.Он напомнил, что успешная реализация майского указа Президента РФ - главная задача.

Главная тема повестки - патриотическое воспитание.

 «Глубоко символично, что этот диалог состоится именно сегодня, 7 ноября, в день, когда в Самарской области проходит Парад Памяти - мероприятие, уникальное по своему масштабу, мощи, патриотическому заряду. Наша задача - объединить усилия, чтобы создать условия для воспитания детей, молодежи в духе уважения к нашей истории, культуре и традиции, сохранения правды о нашей великой истории, чувства глубокой любви к своему родному краю. К нашей великой Родине - России», - отметил Дмитрий Азаров.



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Комментарии



Политика региона
7 ноября 2018  10:43
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров участвуют в 55 заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО В нее входят спикеры 14 региональных парламентов.
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