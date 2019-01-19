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Дмитрий Азаров дал главе департамента информационных технологий неделю на то, чтобы доказать эффективность работы

19 января 2019 12:45
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Дмитрий Азаров дал главе департамента информационных технологий неделю на то, чтобы доказать эффективность работы Не получится — отправят в отставку.
Не получится — отправят в отставку.

Руководителю департамента информационных технологий и связи Самарской области Станиславу Казарину дали неделю, чтобы доказать эффективность своей работы. Не получится — отправят в отставку.

Об этом в пятницу, 18 января, заявил на пресс-конференции губернатор Дмитрий Азаров, пишет 63.ру.

— Станислав Казарин должен министерства к новациям вести, а получается, что это они его уговаривают. Опыт других регионов не перенимаем. Вот работники Минздрава съездили в поездку, ничего по итогам не сделали. Одного уже убрали (имеется в виду экс-глава Минздрава Геннадий Гридасов — Прим. ред.), уберем и второго. Вы бы знали, что у нас с информационными технологиями происходит. Это прошлый век, — пояснил свою позицию глава региона.

Станислав Казарин возглавляет департамент информационных технологий с января 2011 года. После того, как регион возглавил Дмитрий Азаров, вместе с областными чиновниками он работал в статусе «временно исполняющего обязанности».

На пресс-конференции глава области объявил еще об одном кадровом решении: свой пост в ближайшее время покинет Сергей Филиппов. Он возглавляет Министерство культуры региона с приставкой «врио».
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Комментарии



Политика региона
19 января 2019  12:45
Дмитрий Азаров дал главе департамента информационных технологий неделю на то, чтобы доказать эффективность работы Не получится — отправят в отставку.
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