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Дмитрий Азаров: «Мы вернули региону инвестиционную привлекательность»

27 марта 2019 12:31
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Дмитрий Азаров: «Мы вернули региону инвестиционную привлекательность»
Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня сообщил в своем Послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

Среди важнейших государственных задач, которые удалось решить в Самарской области, Дмитрий Азаров выделил проведение в регионе чемпионата мира по футболу в 2018 году. Все, что сделано к мундиалю, десятилетиями будет служить жителям губернии, сказал глава региона, пишет "Волжская коммуна".

Также губернатор отметил, что после нескольких лет спада экономика региона начала движение вверх. «В губернии открыто 13 новых промышленных производств, создано почти 12 тыс. рабочих мест. Локомотивом роста стал АВТОВАЗ. Продажи автомобилей выросли на 16%, успешно развивались и другие направления экономики, - сказал Дмитрий Азаров. - Мы вернули региону инвестиционную привлекательность. И это мнение ведущих мировых агентств".

«Невыполнение поручений послания стало основанием для принятия кадровых решений в правительстве Самарской области. Так было в прошедшем году, так будет и впредь. Шансы были у всех, но высокий статус нужно подтверждать делами», - сказал губернатор.


Фото: Департамент информационной политики региона
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