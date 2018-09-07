Для работы в единый день голосования 9 сентября в Самарской области аккредитовано 51 СМИ

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Для работы в единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории Самарской области аккредитовано 51 СМИ - разрешающие удостоверения получили 268 работников. Среди них представители как федеральных, так и региональных и муниципальных электронных и печатных СМИ, сообщает Департамент информационной политики региона.