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Новости /  Политика /  Политика региона  

Для работы в единый день голосования 9 сентября в Самарской области аккредитовано 51 СМИ

7 сентября 2018 13:06
107
Для работы в единый день голосования 9 сентября в Самарской области аккредитовано 51 СМИ Разрешающие удостоверения получили 268 работников.
 
Разрешающие удостоверения получили 268 работников.

Для работы в единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории Самарской области аккредитовано 51 СМИ - разрешающие удостоверения получили 268 работников. Среди них представители как федеральных, так и региональных и муниципальных электронных и печатных СМИ, сообщает Департамент информационной политики региона.
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Комментарии



Политика региона
7 сентября 2018  13:06
Для работы в единый день голосования 9 сентября в Самарской области аккредитовано 51 СМИ Разрешающие удостоверения получили 268 работников.
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