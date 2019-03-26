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Депутаты Самарской губернской думы отклонили законопроект Михаила Матвеева о митингах рядом со школами

26 марта 2019 13:59
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Депутаты Самарской губернской думы отклонили законопроект Михаила Матвеева о митингах рядом со школами
Был поддержан проект закона Общественной палаты региона, запрещающий их проведение.

Депутаты Самарской губернской думы отклонили законопроект Михаила Матвеева, предлагающий снять запрет на поведение митингов рядом с образовательными учреждениями. Вопрос рассмотрели на пленарном заседании 26 марта.

На заседании был также рассмотрен иной вариант, ужесточающий правила проведения митингов рядом со школами. Этот проект закона подготовила Общественная палата Самарской области. От Общественной палаты выступил Виктор Полянский, который заявил, что данный запрет вводится для снятия угрозы террористического акта, вспомнив почему-то историю с Бесланом.

Депутат Матвеев пытался апеллировать к официальным данным, утверждая, что в Самаре и так негде митинговать, к тому же, все митинги проходят в выходные и праздничные дни, но не был услышан коллегами.

Только 10 депутатов из присутствующих проголосовали за этот проект закона, пишет СитиТраффик.
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Комментарии



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