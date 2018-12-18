Баландин совместил несовместимое на сайте правительства Самарской области
18 декабря 2018 11:37
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Ведущие интернет-портала правительства Самарской области, похоже, в последние дни уже просто не успевают корректно править изменения в должностях бывших министров. В результате экс-министр строительства Самарской области Александр Баландин, который раньше в этом статусе являлся также зампредом областного правительства, так и «завис» в соответствующем разделе, будучи уже главой Нефтегорского района.
Его новый пост в муниципалитете, несовместимый с работой в областном правительстве, сотрудники «Белого дома» указали, а вот исключить из списка заместителей председателя кабинета министров — забыли.
Знающие люди поймут, что это казус. Тогда как не слишком разбирающиеся в основах современного устройства власти в России, глядя на эту информацию, вполне могут поверить, что глава Нефтегорского района является одновременно и зампредом правительства губернии, пишет "СО ОНЛАЙН".
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