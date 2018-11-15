Александр Живайкин: "Исполнение бюджета будем контролировать в каждом округе"
15 ноября 2018 09:58
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"Фракция "Единой России" в губернской думе всегда была, есть и будет центром принятия решений, - сказал депутат. - Формируя политическую повестку дня, мы по-прежнему будем отталкиваться от рекомендаций регионального отделения и федерального руководства партии".
Основная задача фракции на ближайшее время - работа над областным бюджетом."Поддержав параметры бюджета в первом чтении, мы подготовили ряд поправок на сумму 1,38 млрд рублей. Средства предлагается направить на решение вопросов ЖКХ, здравоохранения, образования, спорта, - отметил Александр Живайкин. - Если поправки пройдут, то нашей задачей будет контроль их эффективного исполнения на местах. Мониторинг будет проводиться ежемесячно в каждом округе. Депутаты будут реагировать на любое отклонение от намеченного плана - неважно, вызвано ли оно недобросовестностью подрядчика или бездействием местных властей".
Напомним, кандидатура Александра Живайкина была утверждена партийцами в среду, 14 ноября, на заседании фракции, пишет Волга Ньюс.
Фото: Владимир Котмишев
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