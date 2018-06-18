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Александр Хинштейн заявился на праймериз «Единой России» по довыборам депутата Госдумы от Самарской области

18 июня 2018 13:39
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Александр Хинштейн заявился на праймериз «Единой России» по довыборам депутата Госдумы от Самарской области
Всего же подано только две заявки.

Сегодня, 18 июня, в 17.00 самарское региональное отделение планирует провести расширенное заседание политсовета, на котором утвердит список участников праймериз по определению кандидата на дополнительных выборах в Государственную Думу.

Как пишет «СО» ОНЛАЙН, среди заявившихся на предварительное голосование оказался бывший депутат национального парламента.

Напомним, на прошлой неделе свой мандат депутата сдала избранная в 2016 году по округу №158 Надежда Колесникова. Как рассказал источник в региональном отделении «Единой России», за выходные поступило только две заявки от желающих сразиться за возможность стать кандидатом от партии власти на дополнительных выборах в Госдуму. «Новых кандидатов уже не ожидается», — отметил собеседник. Всего же подано только две заявки. Вторая — депутатом думы Самары Алексеем Чекалиным.
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