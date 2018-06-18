Александр Хинштейн заявился на праймериз «Единой России» по довыборам депутата Госдумы от Самарской области
18 июня 2018 13:39
214
Сегодня, 18 июня, в 17.00 самарское региональное отделение планирует провести расширенное заседание политсовета, на котором утвердит список участников праймериз по определению кандидата на дополнительных выборах в Государственную Думу.
Как пишет «СО» ОНЛАЙН, среди заявившихся на предварительное голосование оказался бывший депутат национального парламента.
Напомним, на прошлой неделе свой мандат депутата сдала избранная в 2016 году по округу №158 Надежда Колесникова. Как рассказал источник в региональном отделении «Единой России», за выходные поступило только две заявки от желающих сразиться за возможность стать кандидатом от партии власти на дополнительных выборах в Госдуму. «Новых кандидатов уже не ожидается», — отметил собеседник. Всего же подано только две заявки. Вторая — депутатом думы Самары Алексеем Чекалиным.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
18 июня 2018 13:59
Вопрос неожиданно подвис. Политика региона
208
18 июня 2018 13:39
Всего же подано только две заявки. Политика региона
213
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
1
8 июня 2018 17:43
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
615
Видео
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
12
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
6
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
4
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
541
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1099
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
449
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
6
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
424
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
702
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
878
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
600
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1969
Мероприятия