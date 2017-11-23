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Новости /  Политика /  Политика региона  

42 проекта от Самарской области получили грантовую поддержку Президента России на сумму более 64 миллионов рублей

23 ноября 2017 21:17
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В число победителей вошли 2243 некоммерческие организации из всех регионов России.
22 ноября 2017 г. подведены итоги второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В число победителей вошли 2243 некоммерческие организации из всех регионов России.

Общая сумма грантов, выделяемых по итогам первого конкурса, составляет 4 млрд 404 млн рублей.

От Самарской области поддержано 42 проекта на общую сумму более 64 млн. рублей.

Среди победителей:

Самарская региональная молодежная общественная организация «Инклюзивный клуб добровольцев» с проектом «Жизнь - в движении!»;

Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека «Достойная помощь» с проектом «Гражданский навигатор «Мои права – мои возможности»;

Самарская региональная общественная организация «Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье» с проектом «Электронная библиотека НКО»;

Самарская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов с проектом «Никто не забыт – ничто не забыто».

Наибольшую сумму финансирования получил проект городского благотворительного фонда «Фонд Тольятти» – «Центр компетенций НКО: регион 63» – 6 857 480 рублей.

Всего по итогам двух конкурсов 2017 года самарские НКО выиграли 63 гранта на общую сумму более 112 миллионов рублей, сообщает пресс-служба облправительства.  
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Комментарии



Политика региона
23 ноября 2017  21:17
В число победителей вошли 2243 некоммерческие организации из всех регионов России.
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