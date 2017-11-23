27 ноября в Самарской области начнется неделя приемов ко дню рождения "Единой России"

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В течение семи дней - с 27 ноября по 3 декабря - по традиции сенаторы и депутаты всех уровней, главы и представители региональных и муниципальных органов власти, профильных ведомств будут встречаться с гражданами на многочисленных региональных площадках.В Самарской области будут работать все общественные приемные, как регионального, так и каждого местного отделения Партии. Жители уже записываются со своими вопросами и обращениями. Проведут приемы депутаты всех уровней, члены "Единой России", представительных органов местного самоуправления, руководители муниципалитетов, министерств и ведомств.«Мы будем использовать в этой работе разные формы, - подчеркнула секретарь регионального отделения Партии. – Это будут выездные приемы в отдаленных уголках губернии, разъяснительная работа, встречи с населением, с коллективами, проведем «круглые столы» по актуальным вопросам. Разноформатная работа позволит определить дальнейшие шаги для принятия решений по обращениям граждан: это могут быть как законодательные меры, так и административные. Наша общая задача – максимально помочь людям в решении их проблем и тех обращений, с которыми к нам идут».Дополнительную информацию можно получить по телефону региональной общественной приемной: 8 (846) 260-18-18 или 8(846) 264-82-30.