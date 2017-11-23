24 ноября Михаил Бабич посетит Татарстан с рабочим визитом

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24 ноября 2017 года полномочный представитель Президента РФ в ПФОвместе с президентом Республики Татарстанпримет участие в торжественном открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Тюлячинском районе.В этот же день Михаил Бабич выступит на пленарном заседании Форума православной общественности и посетит II открытый турнир по художественной гимнастике «На вершине успеха». Главным организатором турнира выступает российская гимнастка, Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Дарья Шкурихина, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.