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Новости /  Политика /  Политика региона  

24 ноября Михаил Бабич посетит Татарстан с рабочим визитом

23 ноября 2017 14:06
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В этот же день Михаил Бабич выступит на пленарном заседании Форума православной общественности и посетит II открытый турнир по художественной гимнастике «На вершине успеха».
24 ноября 2017 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым примет участие в торжественном открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Тюлячинском районе.

В этот же день Михаил Бабич выступит на пленарном заседании Форума православной общественности и посетит II открытый турнир по художественной гимнастике «На вершине успеха». Главным организатором турнира выступает российская гимнастка, Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Дарья Шкурихина, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО. 
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Комментарии



Политика региона
23 ноября 2017  14:06
В этот же день Михаил Бабич выступит на пленарном заседании Форума православной общественности и посетит II открытый турнир по художественной гимнастике «На вершине успеха».
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