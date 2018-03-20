20 марта Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
20 марта 2018 21:17
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«Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах», — уточнила пресс-служба Кремля. В ходе беседы были затронуты и другие темы. Разговор произошел по инициативе американской стороны, уточнили в Кремле.
«Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений», — пояснили в Кремле. Кроме этого, Путин и Трамп обсудили сирийскую проблему, внутриукраинский кризис и ситуацию на Корейском полуострове.
Лидеры также договорились «развивать дальнейшие двусторонние контакты, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США». «В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях», — подчеркнула пресс-служба Кремля.
Это первый разговор лидеров двух стран после прошедших в минувшее воскресенье выборов президента России, на которых Путин, по предварительным данным ЦИК, победил с результатом более 76%.
После прошедших выборов состоялось сразу несколько телефонных разговоров Путина с лидерами различных государств. В ходе их российский президент получал поздравления с победой на выборах, сообщала пресс-служба Кремля.
В частности, Путину позвонили президенты: Азербайджана — Ильхам Алиев, Армении — Серж Саргсян, Белоруссии — Александр Лукашенко, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, премьер Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Японии Синдзо Абэ и президент Турции Реджеп Эрдоган. 20 марта с победой на выборах Путина поздравили также король Иордании Абдалла II и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Ранее, 19 марта, Дональд Трамп не поздравлял Путина с победой на выборах. В Белом доме при этом заявляли, что «не удивлены результатом» действующего президента. В Кремле в свою очередь призывали не «считать это недружественным шагом».
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