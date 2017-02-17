18 февраля в Самаре состоится митинг пенсионеров
17 февраля 2017 16:34
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"Итак, на все заявки оргкомитета по проведению митинга 18 февраля 17 года и попытки перенести акцию протеста в центр, Администрация Самары ответила, что якобы повсюду, где просили, уже занято "иными мероприятиями". Враньё конечно, в котором при желании может убедиться каждый, кто проедет 18-го мимо этих мест-ничего там не будет. Но навык врать и воровать- главное качество в сегодняшние времена при профотборе чиновников в органы власти.
Препираться нам некогда, поэтому митинг состоится на прежнем месте, куда всех сейчас отправляют- у Дворца спорта Авиационного завода на Физкультурной,101 (метро "Безымянка"-600 метров) в субботу, 18 февраля,в 14-00. Времени на оповещение мало- начинайте информацию распространять! Сейчас перепечатайте эту информацию у себя на страничках и максимально раскидайте по соцсетям! Обзвоните всех знакомых пенсионеров и позовите их на митинг!"
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