26 декабря станет известо имя нового главы Самары.

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«26 декабря состоится заседание Думы, на котором решится вопрос о замещении должности Главы Самары », - сообщается в Твиттере гордумы.Из 46 претендентов комиссией отобраны три кандидати на пост главы Самары: Антон Алимов, Елена Лапушкина и Константин Ряднов.