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Новости /  Политика /  Политика региона  

26 декабря станет известо имя нового главы Самары

22 декабря 2017 18:27
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Из 46 претендентов комиссией отобраны три кандидати на пост главы Самары: Антон Алимов, Елена Лапушкина и Константин Ряднов.
26 декабря станет известо имя нового главы Самары.

«26 декабря состоится заседание Думы, на котором решится вопрос о замещении должности Главы Самары », - сообщается в Твиттере гордумы.

Из 46 претендентов комиссией отобраны три кандидати на пост главы Самары: Антон Алимов, Елена Лапушкина и Константин Ряднов.

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Комментарии



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