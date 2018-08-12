12 августа в Актау прошел Пятый каспийский саммит: подписан базовый международный договор о правовом статусе Каспийского моря

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В развитие решений каспийских саммитов в Ашхабаде (2002 год), Тегеране (2007 год), Баку (2010 год) и Астрахани (2014 год) в традиционной атмосфере дружбы, доверия и добрососедства состоялось обсуждение наиболее важных вопросов пятистороннего сотрудничества в регионе Каспийского моря, обмен мнениями по актуальным международным темам.Главным событием встречи на высшем уровне стало подписание лидерами пяти государств базового международного договора, выработанного на основе консенсуса и взаимного учета интересов всех сторон, – Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Этот основополагающий документ создает новый, отвечающий современным требованиям и нацеленный на дальнейшую интенсификацию всестороннего взаимодействия прибрежных стран правовой режим Каспийского моря.В целях эффективного выполнения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и обзора различных аспектов сотрудничества на Каспии Президентами принято решение о создании механизма пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел на уровне заместителей министров иностранных дел/полномочных представителей прикаспийских государств и проведении первых консультаций не позднее шести месяцев со дня подписания Конвенции. В первоочередном порядке поручено приступить к разработке и согласованию проекта соглашения, касающегося методики установления прямых исходных линий.С глубоким удовлетворением воспринято подписание на Пятом каспийском саммите Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, способствующих дальнейшему укреплению и развитию взаимодействия прибрежных государств в промышленной, торговой, энергетической, транспортно-логистической, инновационной, туристической, информационной и других сферах, представляющих интерес. Для реализации этих соглашений на регулярной основе будут проводиться встречи компетентных ведомств прикаспийских государств. С целью развития контактов между предпринимателями и бизнес-структурами пяти стран предложено провести первый Каспийский экономический форум в 2019 году в Туркменистане.Подчеркнута важность организации регулярного пятистороннего взаимодействия морских администраций прибрежных государств с целью эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области морского транспорта на Каспийском море. Отмечена необходимость подготовки пятистороннего соглашения о сотрудничестве в сфере морского транспорта на Каспии.Подписание в ходе саммита межправительственного Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море нацелено на реализацию базовых принципов взаимодействия государств – уважения суверенитета, территориальной целостности, ненанесения ущерба безопасности друг друга, соблюдения согласованных мер доверия в сфере военной деятельности в духе предсказуемости и транспарентности в соответствии с общими усилиями по упрочению региональной безопасности и стабильности.В целях обеспечения интересов прибрежных государств в сфере безопасности Президенты подтвердили необходимость разработки и принятия согласованных мер доверия на Каспии в области военной деятельности на море.Президенты приветствовали подписание протоколов о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, о взаимодействии пограничных ведомств к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года, направленных на противодействие актуальным вызовам и угрозам, а также на пресечение противоправной деятельности.Пристальное внимание лидеры уделили вопросам состояния окружающей среды на Каспии. Констатировано, что важнейшим итогом усилий прикаспийских государств на этом направлении стало подписание 20 июля 2018 года в Москве Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 года. Поручено завершить внутригосударственные процедуры для вступления в силу принятых протоколов к ней, а также процесс размещения Секретариата Конвенции на территории прикаспийских государств на ротационной основе.Главы государств приветствовали вступление в силу подписанных на Астраханском саммите 29 сентября 2014 года соглашений о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов, о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также о сотрудничестве в области гидрометеорологии. Практическая реализация этих документов способствует повышению защищенности Каспийского моря от угроз природного и техногенного характера, снижению рисков для его уникальной морской среды и биологического разнообразия.Президенты с удовлетворением отметили начало работы межправительственной Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами, призванной обеспечить осуществление комплекса мер по устойчивому развитию совместных водных биологических ресурсов Каспийского моря.В целях реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года Президенты отметили необходимость завершить согласование протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов, призванного содействовать сохранению рыбных запасов Каспия и противодействовать браконьерству, а также протокола о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания. Дано поручение доработать протокол о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.Главы государств отметили важность развития туристического сегмента экономики в Каспийском регионе, учитывая значительный культурный и рекреационный потенциал моря и его прибрежной зоны. Соответствующим органам поручено провести пятисторонние консультации по тематике туризма на Каспии.Президенты выразили поддержку активизации сотрудничества прикаспийских государств в различных форматах, включая контакты на региональном уровне, культурные обмены, медиа-форумы, молодежные слеты, спортивные состязания и другие.Президенты выразили уверенность в дальнейшем укреплении и развитии традиционных дружественных связей между всеми прикаспийскими государствами, особо подчеркнув, что Каспийское море является морем мира, согласия, добрососедства и эффективного международного сотрудничества.Выражена признательность Республике Казахстан за высокий уровень организации Пятого каспийского саммита и оказанное гостеприимство.Следующий каспийский саммит состоится в согласованные сроки в Туркменистане.