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Состоялось обсуждение наиболее важных вопросов пятистороннего сотрудничества в регионе Каспийского моря, обмен мнениями по актуальным международным темам.
12 августа в Актау прошел Пятый каспийский саммит: подписан базовый международный договор о правовом статусе Каспийского моря
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12 августа в Актау прошел Пятый каспийский саммит: подписан базовый международный договор о правовом статусе Каспийского моря

12 августа 2018 17:05
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Состоялось обсуждение наиболее важных вопросов пятистороннего сотрудничества в регионе Каспийского моря, обмен мнениями по актуальным международным темам.
Как передает kremlin.ru, 12 августа 2018 года в Актау состоялся Пятый каспийский саммит, в котором приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В развитие решений каспийских саммитов в Ашхабаде (2002 год), Тегеране (2007 год), Баку (2010 год) и Астрахани (2014 год) в традиционной атмосфере дружбы, доверия и добрососедства состоялось обсуждение наиболее важных вопросов пятистороннего сотрудничества в регионе Каспийского моря, обмен мнениями по актуальным международным темам.

Главным событием встречи на высшем уровне стало подписание лидерами пяти государств базового международного договора, выработанного на основе консенсуса и взаимного учета интересов всех сторон, – Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Этот основополагающий документ создает новый, отвечающий современным требованиям и нацеленный на дальнейшую интенсификацию всестороннего взаимодействия прибрежных стран правовой режим Каспийского моря.

В целях эффективного выполнения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и обзора различных аспектов сотрудничества на Каспии Президентами принято решение о создании механизма пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел на уровне заместителей министров иностранных дел/полномочных представителей прикаспийских государств и проведении первых консультаций не позднее шести месяцев со дня подписания Конвенции. В первоочередном порядке поручено приступить к разработке и согласованию проекта соглашения, касающегося методики установления прямых исходных линий.

С глубоким удовлетворением воспринято подписание на Пятом каспийском саммите Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, способствующих дальнейшему укреплению и развитию взаимодействия прибрежных государств в промышленной, торговой, энергетической, транспортно-логистической, инновационной, туристической, информационной и других сферах, представляющих интерес. Для реализации этих соглашений на регулярной основе будут проводиться встречи компетентных ведомств прикаспийских государств. С целью развития контактов между предпринимателями и бизнес-структурами пяти стран предложено провести первый Каспийский экономический форум в 2019 году в Туркменистане.

Подчеркнута важность организации регулярного пятистороннего взаимодействия морских администраций прибрежных государств с целью эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области морского транспорта на Каспийском море. Отмечена необходимость подготовки пятистороннего соглашения о сотрудничестве в сфере морского транспорта на Каспии.

Подписание в ходе саммита межправительственного Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море нацелено на реализацию базовых принципов взаимодействия государств – уважения суверенитета, территориальной целостности, ненанесения ущерба безопасности друг друга, соблюдения согласованных мер доверия в сфере военной деятельности в духе предсказуемости и транспарентности в соответствии с общими усилиями по упрочению региональной безопасности и стабильности.

В целях обеспечения интересов прибрежных государств в сфере безопасности Президенты подтвердили необходимость разработки и принятия согласованных мер доверия на Каспии в области военной деятельности на море.

Президенты приветствовали подписание протоколов о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, о взаимодействии пограничных ведомств к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года, направленных на противодействие актуальным вызовам и угрозам, а также на пресечение противоправной деятельности.

Пристальное внимание лидеры уделили вопросам состояния окружающей среды на Каспии. Констатировано, что важнейшим итогом усилий прикаспийских государств на этом направлении стало подписание 20 июля 2018 года в Москве Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 года. Поручено завершить внутригосударственные процедуры для вступления в силу принятых протоколов к ней, а также процесс размещения Секретариата Конвенции на территории прикаспийских государств на ротационной основе.

Главы государств приветствовали вступление в силу подписанных на Астраханском саммите 29 сентября 2014 года соглашений о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов, о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также о сотрудничестве в области гидрометеорологии. Практическая реализация этих документов способствует повышению защищенности Каспийского моря от угроз природного и техногенного характера, снижению рисков для его уникальной морской среды и биологического разнообразия.

Президенты с удовлетворением отметили начало работы межправительственной Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами, призванной обеспечить осуществление комплекса мер по устойчивому развитию совместных водных биологических ресурсов Каспийского моря.

В целях реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года Президенты отметили необходимость завершить согласование протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов, призванного содействовать сохранению рыбных запасов Каспия и противодействовать браконьерству, а также протокола о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания. Дано поручение доработать протокол о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Главы государств отметили важность развития туристического сегмента экономики в Каспийском регионе, учитывая значительный культурный и рекреационный потенциал моря и его прибрежной зоны. Соответствующим органам поручено провести пятисторонние консультации по тематике туризма на Каспии.

Президенты выразили поддержку активизации сотрудничества прикаспийских государств в различных форматах, включая контакты на региональном уровне, культурные обмены, медиа-форумы, молодежные слеты, спортивные состязания и другие.

Президенты выразили уверенность в дальнейшем укреплении и развитии традиционных дружественных связей между всеми прикаспийскими государствами, особо подчеркнув, что Каспийское море является морем мира, согласия, добрососедства и эффективного международного сотрудничества.

Выражена признательность Республике Казахстан за высокий уровень организации Пятого каспийского саммита и оказанное гостеприимство.

Следующий каспийский саммит состоится в согласованные сроки в Туркменистане. 
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Комментарии



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12 августа 2018  17:05
Состоялось обсуждение наиболее важных вопросов пятистороннего сотрудничества в регионе Каспийского моря, обмен мнениями по актуальным международным темам.
12 августа в Актау прошел Пятый каспийский саммит: подписан базовый международный договор о правовом статусе Каспийского моря
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